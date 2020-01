Nuovo Digitale Terrestre I canali per il test

Nuovo Digitale Terrestre I canali per il test così ogni famiglia potrà tranquillamente scoprire se il proprio apparecchio televisivo è predisposto o meno per il 2022.

Niente di particolare o tecnologico. Vi basterà sintonizzarvi sui canali: 100 e 200. I canali test.

Una volta selezionato il canale, dovrebbe comparire sullo schermo la scritta ‘TEST HEVC MAIN 10’ che indica il nuovo standard di trasmissione per il Digitale Terrestre. Questo significa che il vostro televisore è in grado si supportare la nuova tecnologia.

Durante la prova potrebbe capitarvi che:

I canali test siano occupati da altre emittenti televisive;

Non ci siano i canali 100 e 200.

Se dovesse capitarvi, non fatevi prendere dal panico, infatti, nel primo caso vi basterà semplicemente spostare l’emittente in un altro canale del telecomando. Mentre nel secondo caso, dovrete semplicemente risintonizzare tutti i canali.

Nel caso, dopo aver provato queste soluzioni non dovesse ancora apparire la scritta, significa solo che il vostro apparecchio televisivo non è idoneo per il nuovo Digitale Terrestre.

Quindi sarete costretti ad acquistare un decoder esterno oppure un nuovo televisione.

